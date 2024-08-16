Зеленський привітав в Україні новопризначених послів шести країн

Зустріч Зеленського з новими послами шести країн. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти нових послів Мексики, Італії, Словаччини, Нідерландів, Індії та Бельгії. Таким чином новопризначені посли розпочали свою роботу в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у п'ятницю, 16 серпня.

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Володимир Зеленський повідомив про прибуття для роботи в Україні нових послів держав-партнерів: Бельгії, Індії, Нідерландів, Словаччини, Італії та Мексики.

"Прийняв вірчі грамоти і вдячний за чітку підтримку нашої територіальної цілісності та міжнародного права. І сьогодні ж провів кілька нарад щодо подальшої роботи для наближення миру для України, справедливого миру, і для захисту наших людей", — сказав президент.

Також Зеленський анонсував новини після низки зустрічей та нарад.