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Нардеп Чернєв розкритикував реакцію НАТО на удари по "Охматдиту"

13 липня 2024 11:22
Валерія Барановська - редактор
Удар по Охматдиту — нардеп Єгор Чернєв чекав на іншу реакцію НАТО
Народний депутат Єгор Чернєв. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

Народний депутат Єгор Чернєв заявив, що йому не вистачило більш жорсткої реакції НАТО щодо РФ. А ворожий удар по дитячій лікарні "Охматдит" був ляпасом країнам НАТО від Росії.

Про це повідомив народний депутат Єгор Чернєв у коментарі для Новини.LIVE.

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Чого не вистачило на саміті НАТО у Вашингтоні

Чернєв заявив, що на саміті НАТО, який проходив у Вашингтоні, дійсно було багато приділено уваги Україні. Це можна побачити і в фінальному комюніке, де наша країна згадується у різних контекстах.

"Але я волів би бачити більше дій, ніж слів. Чесно кажучи, я очікував більш жорсткої реакції НАТО після удару РФ по "Охматдиту". Думав, що це спричинить чіткіші заяви та рішучі дії, наприклда, кратне збільшення ППО або зняття заборони бити ATACAMS по території РФ чи іншими далекобійними ракетами", — зазначив нардеп.

Депутат додав, що такою атакою росіяни показали, що їм однаково на рішення Заходу, а удар по "Охматдиту" був ляпасом країнам НАТО від РФ.

"Цей удар був ляпасом від РФ заходу. Це посил про те, що Росію не хвилює, що буде приймати НАТО, вони  робитимуть те, що їм заманеться — хочуть убивати дітей — будуть це робити. Тому, так, на цьому саміті мені не вистачило конкретної і досить жорсткої реакції інших країн по відношенню до країни-агресора", — заявив Чернєв.

Нагадаємо, за підсумками саміту НАТО українська делегація везе додому нові системи протиповітряної оборони Patriot та літаки F-16. А у спільному комюніке країн-учасниць було визначено безповоротний шлях України в Альянс. 

Раніше ми писали, що радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна та США працюють над силовою відповіддю на російський удар по дитячій лікарні "Охматдит". 

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