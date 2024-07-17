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Германия предоставит Украине 10 млн евро для восстановления Охматдета — на что направят средства

17 июля 2024 14:01
Виктория Козырь - редактор
Германия выделит 10 миллионов евро на восстановление больницы Охматдет
Последствия обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве 8 июля. Фото: Новини.LIVE
Виктория Козырь - редактор

Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии выделит 10 миллионов евро для Украины. Средства будут направлены на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которую 8 июля обстреляли российские оккупанты.

Об этом заявила глава ведомства Свенья Шульце в интервью Rheinische Post.

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Средства будут использованы вместе с деньгами других спонсоров и доноров для возобновления работы "Охматдета" и подготовки больницы к зиме. Речь идет о ремонте и техническом обслуживании фасадов, лечебных помещений, а также электроснабжении и теплоснабжении.

"Уничтожение детской больницы показывает, насколько безжалостно и негуманно Россия ведет эту захватническую войну... Мы не должны и не будем мириться с тем, что этого места для лечения онкобольных детей в Украине больше не существует. Мы предложили украинскому правительству поддержку в реконструкции больницы, чтобы дети снова могли быстро получать необходимое им лечение", — сказала Шульце.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что с февраля 2022 года Россия полностью уничтожила более 210 медицинских учреждений и вызвала серьезные повреждения более 1 600 других.

Он поблагодарил многочисленные предложения помощи со стороны Германии после атак оккупантов.

"Я благодарю всех за это — это гораздо больше, чем абстрактные соболезнования. Для того, чтобы бороться с последствиями российского террора, мы должны немедленно начать восстановление. Германия в очередной раз предоставила нам конкретную помощь. Выделив 10 миллионов евро, наши немецкие партнеры в очередной раз продемонстрировали лидерство", — добавил Макеев.

Напомним, детская больница "Охматдет" возобновила работу многих отделений после ракетного обстрела. Так, уже заработало отделение неотложной помощи, а также онкологическое и операционное отделение.

Ранее народный депутат Егор Чернев заявил, что ему не хватило более жесткой реакции НАТО по отношению к РФ. А вражеский удар по детской больнице "Охматдет" был "пощечиной странам НАТО от России".

Киев Германия финансовая помощь деньги Украина Охматдет

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