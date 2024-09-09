Одружився з тещею, щоб виїхати за кордон — прикордонники викрили нову схему

Підозрювані. Фото: ДПСУ

В Україні 28-річний житель Рівненщини одружився з 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи, щоб виїхати за кордон. Подружжя стверджує, що ціллю їхньої поїздки до Варшави є лікування зору жінки.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби у понеділок, 9 вересня.

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Виявилося, що напередодні справжня дружина чоловіка самостійно перетнула кордон, а новоспечені родичі вирушили за нею. Цей план не увінчався успіхом. Після невдачі на першому пункті пропуску пара спробувала ще раз, але й на іншому пункті їхні спроби також були безрезультатними.

Зараз інформацію про можливе незаконне переправлення осіб через державний кордон України передано до Національної поліції для подальшого розслідування.