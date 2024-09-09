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Новая схема для уклонистов — мужчина женился на теще, чтобы выехать за границу

9 сентября 2024 17:22
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Женился на теще, чтобы выехать за границу — пограничники разоблачили новую схему
Подозреваемые. Фото: ГПСУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине 28-летний житель Ровенщины женился на 40-летней теще, которая имеет инвалидность І группы, чтобы выехать за границу. Супруги утверждают, что целью их поездки в Варшаву является лечение зрения женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы в понедельник, 9 сентября.

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Оказалось, что накануне настоящая жена мужа самостоятельно пересекла границу, а новоиспеченные родственники отправились за ней. Этот план не увенчался успехом. После неудачи на первом пункте пропуска пара попыталась еще раз, но и на другом пункте их попытки также были безрезультатными.

Сейчас информация о возможной незаконной переправке лиц через государственную границу Украины передана в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

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