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Нові дати для святкувань — як перенеслися зимові свята

6 грудня 2023 14:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нові дати для святкувань — як перенеслися зимові свята
Прикрашене до новорічних свят метро у Харкові. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

В Україні від вересня цього року перейшли на новий календар. Відтак святкування зимових свят перенеслося. 

Як і коли тепер українці святкуватимуть новорічні свята читайте у матеріалі Новини.LIVE.

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Нові дати для зимових свят

Православна церква України разом із Українською греко-католицькою церквою відмовилися від святкувань за старим юліанським календарем. З 1 вересня 2023 року українці перейшли на новоюліанський календар. Відповідно дати зимових свят посунулися. Різниця між старими та новими датами становить 13 днів.

За новоюліанським календарем українці святкуватимуть визначні дні зими здебільшого у грудні, на відміну від старого календаря, коли свята були від 19 грудня до 19 січня.

Новорічні свята перенеслися таким чином:

  • Святого Миколая було 19 грудня, а стало 6 грудня;
  • Святвечір був 6 січня, а став 24 грудня;
  • Різдво було 7 січня, а стало 25 грудня;
  • Собор Пресвятої Богородиці був 8 січня, а став 26 грудня;
  • Маланки, Щедрий вечір був 13 січня,  а став 31 грудня;
  • Святого Василя було 14 січня, а стало 1 січня;
  • Водохреща було 19 січня, а стало 6 січня.
Нові дати зимових свят
Нові дати зимових свят. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Збройних силах України громадян застерегли про ймовірну небезпеку під час новорічних свят. Українців попередили, що масові скупчення людей можуть стати ціллю для ворога.

Додамо, у грудні цього року українці матимуть 10 вихідних. Попри те, що цього місяця досить багато свят, зокрема, Різдво та переддень Нового року, додаткових днів для відпочинку не передбачено через воєнний стан.

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