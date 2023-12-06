Новые даты для празднований — как перенеслись зимние праздники

Украшенное к новогодним праздникам метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Украине с сентября этого года перешли на новый календарь. Следовательно, празднование зимних праздников перенеслось.

Как и когда теперь украинцы будут праздновать новогодние праздники, читайте в материале Новини.LIVE.

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Новые даты для зимних праздников

Православная церковь Украины вместе с Украинской греко-католической церковью отказались от празднований по старому юлианскому календарю. С 1 сентября 2023 украинцы перешли на новоюлианский календарь. Соответственно даты зимних праздников сдвинулись. Разница между старыми и новыми датами составляет 13 дней.

По новоюлианскому календарю украинцы будут праздновать важные дни зимы в основном в декабре, в отличие от старого календаря, когда праздники были с 19 декабря до 19 января.

Новогодние праздники перенеслись следующим образом:

Святого Николая было 19 декабря, а стало 6 декабря;

Святой вечер был 6 января, а стал 24 декабря;

Рождество было 7 января, а стало 25 декабря;

Собор Пресвятой Богородицы был 8 января, а стал 26 декабря;

Маланки, Щедрый вечер был 13 января, а стал 31 декабря;

Святого Василия было 14 января, а стало 1 января;

Крещение было 19 января, а стало 6 января.

Новые даты зимних праздников. Фото: Новини.LIVE.

Напомним, в Вооруженных силах Украины граждан предостерегли о вероятной опасности во время новогодних праздников. Украинцев предупредили, что массовые скопления людей могут стать целью врага.

Добавим, в декабре этого года украинцы будут иметь 10 выходных. Несмотря на то, что в этом месяце достаточно много праздников, в частности, Рождество и канун Нового года, дополнительные дни для отдыха не предусмотрены из-за военного положения.