Скільки днів українці відпочиватимуть у грудні - коли вихідні у грудні

Щаслива жінка на новорічні свята. Фото: pixabay.com

У грудні цього року українці матимуть 10 вихідних. Незважаючи на те, що цього місяця досить багато свят, зокрема, Різдво та переддень Нового року, додаткових днів для відпочинку не передбачено через воєнний стан.

Детальніше про це розповідають Новини.LIVE.

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Вихідні дні цього місяця традиційно випадають на суботу та неділю. А саме — 9,10,16, 17, 23, 24, 30, 31 грудня.

У Законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" йдеться, що додаткових вихідних під час війни не передбачено.

Тому, незважаючи на те, що 6 грудня — День Збройних сил України випадає на середу, він не буде вихідним днем.

На Різдво Христове, яке за новоюліанським календарем відзначається у понеділок, 25 грудня, українці також не матимуть вихідного.

Новий рік — 1 січня також випадає на понеділок, тому буде робочим днем в Україні.

Однак у приватних компаніях вихідні можуть встановлювати на власний розсуд.

Нагадаємо, у Києві вже почали встановлювати новорічну ялинку. З міського бюджету не виділяли кошти на встановлення новорічного дерева. Всі роботи будуть проведені за рахунок меценатів.

Також ми повідомляли, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.