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Нові системи Patriot не зможуть захистити деякі великі міста України — у BILD пояснили чому

13 липня 2024 18:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Чому нові системи ППО не захистять великі українські міста — пояснюють експерти
Система ППО. Фото: Sean M. Worrell / U.S. Department of Defense
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Нові системи протиповітряної оборони "Patriot" та "SAMP/T", які пообіцяли надати Україні країни НАТО, не зможуть захистити Харків, Суми, Миколаїв та Чернігів. Є велика ймовірність, що росіяни зможуть виявити і знищити західні комплекси ППО.

Про це заявляє експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Ріпке та австрійський політолог Густав Карл Грессель.

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Чому нові системи ППО не захистять великі українські міста

Експерти вважають, що українське командування не розміщуватиме нові системи ППО в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській і Сумській областях через критичну близькість до кордону й фронту.

У BILD зазначають, що біля прифронтових і прикордонних міст розвинена російська розвідка, і є велика ймовірність, що росіяни зможуть виявити і знищити західні комплекси ППО.

"Зараз два комплекси ППО "Patriot" захищають небо над Києвом, по одному — Львів та Одесу. Нові комплекси можуть відправити на захист Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці та майбутньої бази F-16 на заході України", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента США Джо Байдена у Вашингтоні в рамках саміту НАТО, останній оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги.

Згодом стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів, до неї увійшли системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння.

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