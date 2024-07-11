Новий пакет допомоги Україні від США — емоційна реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден тиснуть одне одному руки. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість рішення американського колеги Джо Байдена про надання нашій державі нових установок Patriot та низки інших систем протиповітряної оборони. Також український лідер подякував Сполученим Штатам за підтримку.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram у четвер, 11 липня.

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"Цінуємо рішення Президента США Джозефа Байдена щодо посилення нашої протиповітряної оборони — п’ять нових "петріотів" і десятки інших систем. Сильне рішення, яке допоможе нам боротися з російським терором", — зазначив глава держави.

Зеленський висловив вдячність Байдену, команді, адміністрації, Конгресу та американському народу "за життєво важливу підтримку народу України".

"Разом ми рятуємо життя наших людей", — додав український президент.

Нагадаємо, що під час зустрічі Зеленського та Байдена у Вашингтоні в рамках саміту НАТО, останній оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги. Згодом стало відомо, що США виділили підтримки на близько 225 мільйонів доларів, до неї увійшли системи ППО та перехоплювачі, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, а також протитанкове озброєння.

Також в середу, 10 липня, український президент анонсував збільшення кількості винищувачів F-16 для України. Зеленський розповів, як наша держава буде їх використовувати.

Додамо, що країни НАТО в підсумковій декларації саміту Альянсу в Вашингтоні запевнили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року.