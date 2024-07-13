Почему новые системы ПВО не защитят крупные украинские города, — объясняют эксперты.

Система ПВО. Фото: Sean M. Worrell / US Department of Defense

Новые системы противовоздушной обороны "Patriot" и "SAMP/T", которые пообещали предоставить Украине страны НАТО, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов. Есть большая вероятность того, что россияне смогут обнаружить и уничтожить западные комплексы ПВО.

Об этом заявляет эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рипке и австрийский политолог Густав Карл Грессель.

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Эксперты считают, что украинское командование не будет размещать новые системы ПВО в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Черниговской и Сумской областях из-за критической близости к границе и фронту.

В BILD отмечают, что у прифронтовых и приграничных городов активно действует российская разведка, и есть большая вероятность того, что россияне смогут обнаружить и уничтожить западные комплексы ПВО.

"Сейчас два комплекса ПВО "Patriot" защищают небо над Киевом, по одному — Львов и Одессу. Новые комплексы могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена в Вашингтоне в рамках саммита НАТО последний объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Впоследствии стало известно, что США выделили поддержки на 225 миллионов долларов, в нее вошли системы ПВО и перехватчики, боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, а также противотанковое вооружение.