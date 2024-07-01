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Новий метод обмежень — в Укренерго назвали графіки відключення електроенергії на завтра

1 липня 2024 21:42
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Відключення світла в Україні — як 2 липня працюватимуть графіки
Підлітки читають журнал без світла. Фото: Pexels
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У вівторок, 2 липня, графіки відключень будуть застосовувати у три черги одночасно упродовж доби. Це пов'язано зі зростанням споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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По всій Україні упродовж доби 2 липня обленерго будуть  задіювати три черги відключень одночасно.

"Причина — значне зростання енергоспоживання через спеку", — йдеться в повідомленні.

В Укренерго наголошують на важливості споживати електроенергію, коли з'являється світло, ощадливо.

Новий метод обмежень — в Укренерго назвали графіки відключення електроенергії на завтра - фото 1
Допис Укренерго. Фото: скриншот


Нагадаємо, наступну зиму 2024-2025 років українці будуть проходити у графіку, за яким відсутність електрики триватиме по 8-10 годин на добу. Без відключень можна буде обійтися лише через зиму, тобто у 2027-2028 роках, але це лише за сприятливих умов. 

Раніше ми писали, що виконавчий директор "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявив, що всі квартири мають закупити енергообладнання на 3-4 тисячі доларів. Водночас він звинуватив українців у тому, що вони не готувалися до такого розвитку подій. 

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