Українці мають заплатити тисячі доларів за обладнання — експерт з енергетики шокував заявою

Експерт заявив, що українці повинні закупити енергообладнання на 3-4 тис. доларів — в чому причина
Виконавчий директор "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявив, що всі квартири мають закупити енергообладнання на 3-4 тисячі доларів. Водночас він звинуватив українців в тому, що вони не готувалися до такого розвитку подій.
Про це він заявив в етері програми "Говорить великий Львів".
Українці мають заплатити тисячі доларів за світло
Як сказав експерт, українці, нібито, витрачали гроші на "що завгодно, тільки не на енергообладнання".
"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки — вважайте, що ви складали гроші в банку, і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли", — одіозно заявив Павлюк.
За його словами, в Україні десятиліттями був встановлений тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.
Ситуація з електроенергією — останні новини
Нагадаємо, у неділю, 30 червня через бойові дії знеструмлені споживачі в семи українських регіонах, тоді як у Сумській області відновлено електропостачання понад 2 тисяч абонентів.
Також нещодавно в Міжнародному валютному фонді заявили, що у 2026 році ситуація з енергетикою в Україні стабілізується.
Водночас в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.
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