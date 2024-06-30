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Експерт заявив, що українці повинні закупити енергообладнання на 3-4 тис. доларів — в чому причина

30 червня 2024 15:02
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Ілля Рябінін
редактор
Українці мають заплатити тисячі доларів за обладнання — експерт з енергетики шокував заявою
Енергетики ДТЕК біля квартирного розподільчого щитка. Ілюстративне фото: ДТЕК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Виконавчий директор "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявив, що всі квартири мають закупити енергообладнання на 3-4 тисячі доларів. Водночас він звинуватив українців в тому, що вони не готувалися до такого розвитку подій. 

Про це він заявив в етері програми "Говорить великий Львів"

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Як сказав експерт, українці, нібито, витрачали гроші на "що завгодно, тільки не на енергообладнання".

"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки — вважайте, що ви складали гроші в банку, і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли", — одіозно заявив Павлюк. 

За його словами, в Україні десятиліттями був встановлений тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.

Ситуація з електроенергією — останні новини

Нагадаємо, у неділю, 30 червня через бойові дії знеструмлені споживачі в семи українських регіонах, тоді як у Сумській області відновлено електропостачання понад 2 тисяч абонентів.

Також нещодавно в Міжнародному валютному фонді заявили, що у 2026 році ситуація з енергетикою в Україні стабілізується.

Водночас в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.

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гроші
Україна
сфера енергетики
електропостачання
житло
відключення світла

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