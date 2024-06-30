Українці мають заплатити тисячі доларів за обладнання — експерт з енергетики шокував заявою

Енергетики ДТЕК біля квартирного розподільчого щитка. Ілюстративне фото: ДТЕК

Виконавчий директор "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк заявив, що всі квартири мають закупити енергообладнання на 3-4 тисячі доларів. Водночас він звинуватив українців в тому, що вони не готувалися до такого розвитку подій.

Про це він заявив в етері програми "Говорить великий Львів".

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Як сказав експерт, українці, нібито, витрачали гроші на "що завгодно, тільки не на енергообладнання".

"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки — вважайте, що ви складали гроші в банку, і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що грошей немає, але ви їх проїли", — одіозно заявив Павлюк.

За його словами, в Україні десятиліттями був встановлений тариф, який і близько не покривав вартість електроенергії.

Ситуація з електроенергією — останні новини

Нагадаємо, у неділю, 30 червня через бойові дії знеструмлені споживачі в семи українських регіонах, тоді як у Сумській області відновлено електропостачання понад 2 тисяч абонентів.

Також нещодавно в Міжнародному валютному фонді заявили, що у 2026 році ситуація з енергетикою в Україні стабілізується.

Водночас в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.