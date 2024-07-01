Отключение света в Украине — как 2 июля будут работать графики

Новый метод ограничений – в Укрэнерго назвали графики отключения электроэнергии на завтра
Во вторник, 2 июля, графики отключений будут применять в три очереди одновременно в течение суток. Это связано с ростом потребления электроэнергии.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
Отключение света в Украине 2 июля
По всей Украине в течение суток 2 июля облэнерго будут задействовать три очереди отключений одновременно.
"Причина — значительный рост энергопотребления из-за жары" , — говорится в сообщении.
В Укрэнерго отмечают важность потреблять электроэнергию, когда появляется свет — экономно.
Напомним, следующую зиму 2024-2025 годов украинцы будут проходить в графике, по которому отсутствие электричества будет длиться по 8-10 часов в сутки . Без отключений можно обойтись только через зиму, то есть в 2027-2028 годах, но это только при благоприятных условиях.
Ранее мы писали, что исполнительный директор "Энергоэффективных городов Украины" Святослав Павлюк заявил, что все квартиры должны закупить энергооборудование на 3-4 тысячи долларов. В то же время, он обвинил украинцев в том, что они не готовились к такому развитию событий.
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