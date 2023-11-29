Новий пакет санкцій проти РФ — Кулеба розповів, які обмеження очікує від ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

Україна очікує від Євросоюзу включення до 12-го пакету санкцій проти Росії компанії, що постачають РФ деталі для безпілотників. Це теж шлях захисту українців від повітряних атак.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

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Кулеба каже, на сьогодні вже є інструменти, які стосуються можливості РФ отримувати двигуни для безпілотників.

"Ми послідовно і дуже жорстко наполягаємо, щоб до 12 пакету санкцій ЄС були включені санкції проти підприємств, які постачають до Росії деталі для виробництва БПЛА. Це теж шлях захисту українців від повітряних атак", — наголосив очільник МЗС.

Від додав, що, зокрема, "жорстко" обговорив цю тему з колегами країн Європейського союзу.

"Ці санкції мають бути включені до пакету", — додав Кулеба.

Санкції проти РФ — що відомо

В Угорщині натякають, що не будуть обговорювати 12-й пакет санкцій проти РФ. Там заявили про потребу проаналізувати результати вже введених обмежень.

При цьому ЄС ухвалив уже 11 пакетів санкцій, при цьому харчові продукти, медичні препарати не потрапляють під обмежувальні заходи.