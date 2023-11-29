Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Новий пакет санкцій проти РФ — Кулеба розповів, які обмеження очікує від ЄС arrow

Новий пакет санкцій проти РФ — Кулеба розповів, які обмеження очікує від ЄС

29 листопада 2023 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Новий пакет санкцій проти РФ — Кулеба розповів, які обмеження очікує від ЄС
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: МЗС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Україна очікує від Євросоюзу включення до 12-го пакету санкцій проти Росії компанії, що постачають РФ деталі для безпілотників. Це теж шлях захисту українців від повітряних атак.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Читайте також:

ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ

Кулеба каже, на сьогодні вже є інструменти, які стосуються можливості РФ отримувати двигуни для безпілотників.

"Ми послідовно і дуже жорстко наполягаємо, щоб до 12 пакету санкцій ЄС були включені санкції проти підприємств, які постачають до Росії деталі для виробництва БПЛА. Це теж шлях захисту українців від повітряних атак", — наголосив очільник МЗС.

Від додав, що, зокрема, "жорстко" обговорив цю тему з колегами країн Європейського союзу.

"Ці санкції мають бути включені до пакету", — додав Кулеба.

Санкції проти РФ — що відомо

В Угорщині натякають, що не будуть обговорювати 12-й пакет санкцій проти РФ. Там заявили про потребу проаналізувати результати вже введених обмежень.

При цьому ЄС ухвалив уже 11 пакетів санкцій, при цьому харчові продукти, медичні препарати не потрапляють під обмежувальні заходи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі