Новый пакет санкций против РФ — Кулеба рассказал, какие ограничения ожидает от ЕС
Украина ожидает от Евросоюза включения в 12-й пакет санкций против России компании, поставляющие РФ детали для беспилотников. Это тоже путь защиты украинцев от воздушных атак.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
ЕС готовит новый пакет санкций против РФ
Кулеба говорит, на сегодняшний день уже есть инструменты, касающиеся возможности РФ получать двигатели для беспилотников.
"Мы последовательно и очень жестко настаиваем, чтобы в 12 пакет санкций ЕС были включены санкции против предприятий, которые поставляют в Россию детали для производства БПЛА. Это тоже путь защиты украинцев от воздушных атак", — подчеркнул глава МИД.
Он добавил, что, в частности, "жестко" обсудил эту тему с коллегами стран Европейского союза.
"Эти санкции должны быть включены в пакет ", - добавил Кулеба.
Санкции против РФ - что известно
В Венгрии намекают, что не будут обсуждать 12-й пакет санкций против РФ. Там заявили о необходимости проанализировать результаты уже введенных ограничений.
При этом ЕС принял уже 11 пакетов санкций, при этом пищевые продукты, медицинские препараты не подпадают под ограничительные меры.
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