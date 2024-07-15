Георгій Тихий став новим спікером МЗС

Новий речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: МЗС

У понеділок, 15 липня, Міністерство закордонних справ України офіційно представило свого нового спікера. Ним став Георгій Тихий.

Про це повідомили у пресслужбі зовнішньополітичного відомства.

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Що відомо про Георгія Тихого

Новому речнику МЗС 35 років. Він народився у Києві.

Навчався на факультеті соціальних наук і соціальних технологій Національного університету "Києво-Могилянська Академія". Здобув ступінь магістра за спеціальністю "Політологія".

Працював у медіа редактором і репортером на програмах Савіка Шустера, продюсером першого телеканалу Німеччини ARD в Україні, власним кореспондентом Національного інформаційного агентства "Укрінформ".

У серпні 2014 року разом із колегою Іваном Любиш-Кірдеєм потрапив до оточення в Іловайську, де зняв документальний фільм про українських героїв-добровольців в оточеному місті.

З 2019 року почав працювати в державних комунікаціях: прессекретарем віцепрем’єр-міністра з європейської та євроатлантичної інтеграції, а згодом радником із комунікацій міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Повідомлення про призначення Георгія Тихого речником МЗС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 березня тодішній речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко оголосив про свою відставку. На цій посаді він пробув 3,5 року.

Раніше ми повідомляли, що міністр юстиції Денис Малюська написав заяву на звільнення, але хід їй поки не дали. В команді Президента України Володимира Зеленського вже визначилися, кого призначать новим очільником міністерства.