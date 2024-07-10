Стефанішина може очолити Мін'юст замість Малюськи — ЗМІ

Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: minjust.gov.ua

Міністр юстиції Денис Малюська написав заяву на звільнення, але хід їй поки не дали. В команді Президента України Володимира Зеленського вже визначилися, кого призначать новим очільником міністерства.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди"

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У матеріалі ЗМІ йдеться про те, що Малюська не поставив дату в заяві на звільнення, і в хід її не пустили.

Зазначається, що у команді Зеленського заміну главі Мін'юсту шукати не будуть, а планують призначити Ольгу Стефанішину віцепрем'єркою з євроінтеграції та міністеркою юстиції.

"Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина може посилити свої позиції в уряді", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, співрозмовники в оточенні Президента України Володимира Зеленського припускають, що він "втомився" і хоче звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. На його місце розглядають дві кандидатури.

Також ми писали, що найближчими тижнями Рада може призначити двох міністрів. Зокрема, нинішній голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов може очолити Міністерство інфраструктури, а заступник голови ОП Олексій Кулеба — може керувати Міністерством регіонального розвитку.