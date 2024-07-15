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Новым спикером МИД стал Георгий Тихий — что о нем известно

15 июля 2024 20:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Георгий Тихий стал новым спикером МИД
Новый представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: МИД
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 15 июля, Министерство иностранных дел Украины официально представило своего нового спикера. Им стал Георгий Тихий.

Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

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Новому представителю МИД 35 лет. Он родился в Киеве.

Учился на факультете социальных наук и социальных технологий Национального университета "Киево-Могилянская академия". Получил степень магистра по специальности "Политология".

Работал в медиа редактором и репортером на программах Савика Шустера, продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине, собственным корреспондентом Национального информационного агентства "Укринформ".

В августе 2014 года вместе с коллегой Иваном Любыш-Кирдеем попал в окружение в Иловайске, где снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном городе.

С 2019 года начал работать в государственных коммуникациях: пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, а впоследствии советником по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Георгий Тихий
Сообщение о назначении Георгия Тихого спикером МИД. Фото: скриншот

Напомним, 8 марта тогдашний представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объявил о своей отставке. В этой должности он пробыл 3,5 года.

Ранее мы сообщали, что министр юстиции Денис Малюска написал заявление на увольнение, но ход ей пока не дали . В команде Президента Украины Владимира Зеленского уже определились, кого назначат новым главой министерства.

МИД назначение должность

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