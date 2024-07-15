Георгий Тихий стал новым спикером МИД

Новым спикером МИД стал Георгий Тихий — что о нем известно
В понедельник, 15 июля, Министерство иностранных дел Украины официально представило своего нового спикера. Им стал Георгий Тихий.
Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Что известно о Георгие Тихом
Новому представителю МИД 35 лет. Он родился в Киеве.
Учился на факультете социальных наук и социальных технологий Национального университета "Киево-Могилянская академия". Получил степень магистра по специальности "Политология".
Работал в медиа редактором и репортером на программах Савика Шустера, продюсером первого телеканала Германии ARD в Украине, собственным корреспондентом Национального информационного агентства "Укринформ".
В августе 2014 года вместе с коллегой Иваном Любыш-Кирдеем попал в окружение в Иловайске, где снял документальный фильм об украинских героях-добровольцах в окруженном городе.
С 2019 года начал работать в государственных коммуникациях: пресс-секретарем вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции, а впоследствии советником по коммуникациям министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Напомним, 8 марта тогдашний представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко объявил о своей отставке. В этой должности он пробыл 3,5 года.
Ранее мы сообщали, что министр юстиции Денис Малюска написал заявление на увольнение, но ход ей пока не дали . В команде Президента Украины Владимира Зеленского уже определились, кого назначат новым главой министерства.
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