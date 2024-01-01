Новорічне привітання Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх українців із новорічним привітанням. У своїй промові президент згадав усі важкі моменти, що сталися майже за два роки війни.

Новорічне привітання пролунало у прямому ефірі.

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Зеленський про незламність українців

Зеленський розповів, що минув ще один рік боротьби за незалежність України, за свою землю та свободу. Запитавши українців про те, як минув 2023 рік, можна почути багато відповідей, бо кожен згадає про своє.

"Кожен із нас цього року боровся, працював, чекав, воював і сподівався. Але кожен знайде цього року щось важливе. Головне досягнення України у 2023 році — Україна стала сильнішою та потужнішою, українці стали сильнішими. 676 днів тому нам був кинутий виклик На нас летіли ракети з усіх боків, по всіх напрямках нас оточував ворог. Рівно 676 днів тому я повідомив українцям про початок повномасштабної війни. зустрічаємо 2024 рік. Україна жива та живе, Україна бореться та б'ється, Україна працює. Це не новорічна магія, це заслуга кожного з вас", — сказав він.

Зеленський про українських воїнів

Також Зеленський зазначив, що українські воїни мужньо борються за всю Україну, з перших хвилин і донині, у новорічну ніч.

"Ви стримуєте зло, якого стало ще більше. Ви дали бій на кожному напрямку і на кожній вулиці, у кожному будинку. Ви не здали синьо-жовтого серця. Це ви, наші воїни. Кожен доводить, що українці сильніші за зло. Я пишаюся кожним з вас", — каже президент.

Також Зеленський згадав пожежників та рятувальників, які також показують, що українці сильніші за вогонь і завали. Це ті люди, які доводять, що українці сильніші за будь-які обставини.

Зеленський про вибір кожного на початку війни

Зеленський також розповів, що війна роз'єднала багато сімей, відбирала синів і дочок і водночас об'єднувала всіх у велику родину.

"24 лютого ми зробили вибір. І суха правда реалій війни полягає в тому, що цей вибір був різним. Хтось залишився в Україні, хтось втік, хтось пішов на фронт, хтось рятував когось, хтось виїхав і повернувся, а хтось виїхав і повернувся додому. Це історії українців, які не могли сидіти вдома і пішли на фронт. Вони не могли перебувати далеко від дому. Вони зрозуміли, що потрібні Україні. Українці сильніші разом", — додав він.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна вперта, а українці сильніші за блокаду і вето, або скепсис.

"Україна — це країна, яка під час війни здійснює реформи та зміни. Україна — це країна, на яку чекають у Євросоюзі. Хочу подякувати кожній країні, яка приєдналася до коаліції з питання дітей, яких викрала Росія", — каже Зеленський.

Зеленський про протистояння українців

Зеленський також сказав, що росіяни побачили всю силу українців, які змогли протистояти ворогові завдяки західній зброї. А наступного року ворог відчує на собі агресію вітчизняного виробництва.

"Протягом року пролунало шість тисяч тривог, щоночі працює наша ППО, щоб охороняти свій народ. Скільки б ворог не випускав ракет, скільки б не було обстрілів і атак у спробі зламати українців і загнати під землю. Ми все одно встанемо, бо той, хто приносить на нашу землю пекло, колись побачить його зі свого вікна", — додав він.

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний привітав українських воїнів з Новим роком. Він наголосив, що наступний рік не буде легким, але Україна обов'язково переможе.