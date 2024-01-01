Новогоднее поздравление Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам с новогодним поздравлением. В своей речи президент вспомнил все тяжелые моменты, которые произошли почти за два года войны.

Новогоднее поздравление прозвучало в прямом эфире.

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Зеленский про несокрушимость украинцев

Зеленский рассказал, что прошел еще один год борьбы за независимость Украины, за свою землю и свободу. Спросив украинцев про то, как прошел 2023 год, можно услышать много ответов, потому что каждый вспомнит свое.

"Каждый из нас в этом году боролся, работал, ожидал, воевал и надеялся. Но каждый найдет в этом году что-то важное. Главное достижение Украины в 2023 году — Украина стала сильнее и мощнее, украинцы стали сильнее. 676 дней назад нам был брошен вызов. На нас летели ракеты со всех сторон, по всем направлениям нас окружал враг. Ровно 676 дней назад я сообщил украинцам о начале полномасштабной войны. Мало кто верил, что мы устоим в 2022 году, не говоря о 2023 годе. А сегодня мы встречаем 2024 год. Украина жива и живет, Украина борется и бьется, Украина работает. Это не новогодняя магия, это заслуга каждого из вас", — сказал он.

Зеленский про украинских воинов

Также Зеленский указал, что украинские воины мужественно борются за всю Украину, с первых минут и по сей день, в новогоднюю ночь.

"Вы сдерживаете зло, которого стало еще больше. Вы дали бой на каждом направлении и на каждой улице, в каждом доме. Вы не сдали сине-желтого сердца. Это вы, наши воины. Каждый доказывает, что украинцы сильнее зла. Я горжусь каждым из вас", — говорит президент.

Также Зеленский вспомнил пожарников и спасателей, которые также показывают, что украинцы сильнее огня и завалов. Это те люди, которые доказывают, что украинцы сильнее любых обстоятельств.

Зеленский про выбор каждого в начале войны

Зеленский также рассказал, что война разъединила много семей, отбирала сыновей и дочерей ив то же время объединяла всех в большую семью.

"24 февраля мы сделали выбор. И сухая правда реалий войны состоит в том, что этот выбор был разным. Кто-то остался в Украине, кто-то сбежал, кто-то пошел на фронт, кто-то спасал кого-то, кто-то выехал и вернулся, а кто-то выехал и вернулся домой. Это истории украинцев, которые не могли сидеть дома и пошли на фронт. Они не могли находиться далеко от дома. Они поняли, что нужны Украине. Украинцы сильнее вместе", — добавил он.

Кроме того, Зеленский указал, что Украина упрямая, а украинцы сильнее блокады и вето, или скепсиса.

"Украина — это страна, которая во время войны осуществляет реформы и изменения. Украина — это страна, которую ждут в Евросоюзе. Хочу поблагодарить каждую страну, которая присоединилась к коалиции по вопросу детей, которых похитила Россия", — говорит Зеленский.

Зеленский про противостояние украинцев

Зеленский также сказал, что россияне увидели всю силу украинцев, которые смогли противостоять врагу благодаря западному оружию. А в следующем году враг ощутит на себе злость отечественного производства.

"В течение года прозвучало шесть тысяч тревог, каждую ночь работает наша ПВО, чтобы охранять свой народ. Сколько бы враг не выпускал ракет, сколько б не было обстрелов и атак в попытке сломать украинцев и загнать под землю. Мы все равно встанем, потому что тот, кто приносит на нашу землю ад, когда-то увидит его из своего окна", — добавил он.

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Новым годом. Он подчеркнул, что следующий год не будет легким, но Украина обязательно победит.