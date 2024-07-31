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ОАЕ є основним посередником в обміні полоненими — чим ще допомагають

31 липня 2024 05:43
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
ОАЕ потужно допомагають в обміні українських полонених та активно залучають своїх дипломатів
Українські бійці повернулись з російського полону. Фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

На сьогодні саме Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) можна назвати головним посередником у справі повернення українських героїв з російського полону. ОАЕ активно залучають дипломатів та запроваджують інші гуманітарні місії.

Про це 30 липня, у вівторок в етері Телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Зараз Україна активно працює з дипломатами з ОАЕ над гуманітарними місіями, наприклад, щоб українські військовополонені змогли отримати особисті речі з дому чи необхідні ліки. 

Під час останнього обміну було здійснено обмін листівками між українською та російською сторонами.

"Ми їм дуже дякуємо. У нас останні повернення відбувались за посередництвом дипломатів ОАЕ", — сказав Лубінець.

Він додав, що є й інші країни, які прикладають чимало зусіль в цьому напрямку і допомагають Україні повернути своїх військових, але ОАЕ діє найбільш ефективно.

Нагадаємо, 17 липня відбувся  обмін полоненими, в результаті якого з російського полону додому прибули 95 українських захисників. Серед них військові Збройних сил України, бійці Національної гвардії та прикордонники.

Попередній обмін полоненими відбувся 25 червня. Україна остаточно повернулася з російського полону 90 військових.

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