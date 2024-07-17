Обмін полоненими 17 липня — в Україну повернулися 95 захисників

Обмін військовополененими 17 липня. Фото:

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення з російського полону 95 українських захисників. Під час цього обміну вдалося повернути додому військових Збройних Сил України, бійців Національної гвардії та прикордонників.

Про це Президент Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 17 липня.

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"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники", — написав Зеленський.

Президент України подякував команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам Зеленський повідомив про повернення з російського полону 95 захисників за посередництво в цьому звільненні.

"Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх", — зазначив український лідер.

Сьогодні відбувся 54 обмін військовополоненими

Як зазначили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабного вторгнення це вже 54 обмін полоненими. Загалом з російського полону вдалося повернути 3405 людей. Усі звільнені цього разу — чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

Серед них 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

"Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському. Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів", — розповіли в КШППВ.