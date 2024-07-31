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ОАЭ являются основным посредником в обмене пленными – чем еще помогают

31 июля 2024 05:43
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
ОАЭ мощно помогают в обмене украинских пленных и активно привлекают своих дипломатов
Украинские бойцы вернулись из российского плена. Фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Сегодня именно Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) можно назвать главным посредником в деле возвращения украинских героев из российского плена. ОАЭ активно привлекают дипломатов и вводят другие гуманитарные миссии.

Об этом 30 июля, во вторник в эфире Телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Сейчас Украина активно работает с дипломатами из ОАЭ над гуманитарными миссиями, например, чтобы украинские военнопленные смогли получить личные вещи из дома или необходимые лекарства.

В ходе последнего обмена был осуществлен обмен письмами между украинской и российской сторонами.

"Мы им очень благодарны. У нас последние возвращения происходили через посредство дипломатов ОАЭ ", —сказал Лубинец.

Он добавил, что есть и другие страны, которые прикладывают немало усилий в этом направлении и помогают Украине вернуть своих военных, но ОАЭ действует наиболее эффективно.

Напомним, 17 июля состоялся обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.

Предыдущий обмен пленниками состоялся 25 июня. Украина окончательно вернулась из российского плена 90 военных.

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