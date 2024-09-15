Полонені повертаються додому із серйозними вадами здоров'я

Колишні українські військовополонені. Фото: ГУР

У суботу, 14 вересня, Україна повернула з російського полону 103 воїни. Під час перебування у неволі дехто з них втратив слух, а є такі, які не можуть розмовляти.

Про це розповів речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

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Серед тих, хто повернувся з російського полону, є люди, які втратили слух чи не можуть розмовляти. Це сталося внаслідок жорстокого ставлення з боку росіян.

"І це не лише наслідки тих поранень, які вони отримали, а також і наслідки негуманного поводження в полоні і наслідки того, що МКЧХ досі не отримав повного доступу до місць утримання українців", — розповів Яценко.

Він також наголосив, що під час крайнього обміну в першу чергу витягнути на волю намагалися тих, хто мав серйозні вади зі здоров'ям.