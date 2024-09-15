Прикордонники затримали тещу та зятя при спробі незаконного перетину кордону

Прикордонники затримали тещу із зятем, які представлялись парою для перетину кордону
Прикордонники затримали тещу із зятем, які намагалися виїхати з України. Вони представлялися парою, щоб зробити перетин "законним".
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 15 вересня.
Спроба перетнути кордон
"Ще одна пара "молодят" — 56-річна жінка з 39-річним чоловіком — мала намір потрапити за кордон. Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога, без супроводу – ніяк", — йдеться у повідомленні.
Однак їм не вдалося приховати від прикордонників свої справжні плани. Жінка зізналась, що чоловік насправді є її зятем.
У ДПСУ додали, що про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції.
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