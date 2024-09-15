Прикордонники затримали тещу та зятя при спробі незаконного перетину кордону

Теща із зятем та прикордонник. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали тещу із зятем, які намагалися виїхати з України. Вони представлялися парою, щоб зробити перетин "законним".

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у неділю, 15 вересня.

Читайте також:

Спроба перетнути кордон

"Ще одна пара "молодят" — 56-річна жінка з 39-річним чоловіком — мала намір потрапити за кордон. Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога, без супроводу – ніяк", — йдеться у повідомленні.

Однак їм не вдалося приховати від прикордонників свої справжні плани. Жінка зізналась, що чоловік насправді є її зятем.

У ДПСУ додали, що про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції.