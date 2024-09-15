Пленные возвращаются домой с серьезными пороками здоровья

Бывшие украинские военнопленные. Фото: ГУР

В субботу, 14 сентября, Украина вернула из российского плена 103 воина. Во время пребывания в неволе некоторые из них потеряли слух, а есть такие, которые не могут говорить.

Об этом рассказал спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко.

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Среди вернувшихся из российского плена есть люди, которые потеряли слух или не могут разговаривать. Это произошло из-за жестокого отношения со стороны россиян.

"И это не только последствия тех ранений, которые они получили, а также и последствия негуманного обращения в плену и последствия того, что МККК до сих пор не получил полный доступ к местам содержания украинцев", — рассказал Яценко.

Он также подчеркнул, что во время крайнего обмена в первую очередь вытащить на свободу пытались тех, кто имел серьезные пороки со здоровьем.