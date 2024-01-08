Очікування західних винищувачів та українські ракетні розробки — ефір Новини.LIVE

Прямий ефір Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Гостем ефіру Новини.LIVE сьогодні, 8 січня, став авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап. Він разом з ведучою Діною Бернацькою обговорили різні теми, якими цікавляться українці.

Прямий ефір можна переглянути на Youtube-каналі Новини.LIVE.

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Зазначається, що авіаційний експерт обговорив разом з ведучою російські повітряні удари та спроможність авіації РФ.

Також аналітик висловив свою думку щодо боєприпасів з КНДР, українських ракетних розробок та очікування винищувачів із західних країн.

Нагадаємо, раніше гостем вечірнього ефіру Новини.LIVE став кандидат філософських наук, магістр зовнішньої політики Андрій Бузаров. Він розповів, чого ракетними ударами по Україні добивається президент Росії Володимир Путін.