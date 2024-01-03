Чого ракетними ударами добивається Путін — ефір Новини.LIVE

Скільки ще воюватиме Росія. Колаж Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — кандидат філософських наук, магістр зовнішньої політики Андрій Бузаров. Тема ефіру — чого ракетними ударами по Україні добивається президент Росії Володимир Путін.

Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.

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Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

яка справжня мета ракетних обстрілів наших міст російськими загарбниками;

які цілі ховає російський президент;

а також ситуація з підтримкою України західними партнерами.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки українців повернулися додому з-за кордону у 2023 році.

Водночас в Україні рекордне число громадян не згодні з продовженням роботи проросійських депутатів у Верховній Раді. Лише 1% українців не проти того, аби депутати від заборонених партій допрацювали до наступних виборів.