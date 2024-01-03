Чого ракетними ударами добивається Путін — ефір Новини.LIVE
3 січня 2024 20:59
Скільки ще воюватиме Росія. Колаж Новини.LIVE
Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — кандидат філософських наук, магістр зовнішньої політики Андрій Бузаров. Тема ефіру — чого ракетними ударами по Україні добивається президент Росії Володимир Путін.
Переглянути ефір можна о 21:00 за посиланням.
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Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:
- яка справжня мета ракетних обстрілів наших міст російськими загарбниками;
- які цілі ховає російський президент;
- а також ситуація з підтримкою України західними партнерами.
Нагадаємо, що раніше стало відомо, скільки українців повернулися додому з-за кордону у 2023 році.
Водночас в Україні рекордне число громадян не згодні з продовженням роботи проросійських депутатів у Верховній Раді. Лише 1% українців не проти того, аби депутати від заборонених партій допрацювали до наступних виборів.
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