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Ожидания западных истребителей и украинские ракетные разработки — эфир Новини.LIVE

8 января 2024 18:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ожидания западных истребителей и украинские ракетные разработки — эфир Новини.LIVE
Прямой эфир Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Гостем эфира Новини.LIVE сегодня, 8 января, стал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. Он вместе с ведущей Диной Бернацкой обсудили разные темы, которыми интересуются украинцы.

Прямой эфир можно посмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.

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Отмечается, что авиационный эксперт обсудил вместе с ведущей российские воздушные удары и возможности авиации РФ.

Также аналитик высказал свое мнение по поводу боеприпасов из КНДР, украинских ракетных разработок и ожидания истребителей из западных стран.

Напомним, ранее гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал кандидат философских наук, магистр внешней политики Андрей Бузаров. Он рассказал, чего ракетными ударами по Украине добивается президент России Владимир Путин.

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