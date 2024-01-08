Ожидания западных истребителей и украинские ракетные разработки — эфир Новини.LIVE

Прямой эфир Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Гостем эфира Новини.LIVE сегодня, 8 января, стал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап. Он вместе с ведущей Диной Бернацкой обсудили разные темы, которыми интересуются украинцы.

Прямой эфир можно посмотреть на Youtube-канале Новини.LIVE.

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Отмечается, что авиационный эксперт обсудил вместе с ведущей российские воздушные удары и возможности авиации РФ.

Также аналитик высказал свое мнение по поводу боеприпасов из КНДР, украинских ракетных разработок и ожидания истребителей из западных стран.

Напомним, ранее гостем вечернего эфира Новини.LIVE стал кандидат философских наук, магистр внешней политики Андрей Бузаров. Он рассказал, чего ракетными ударами по Украине добивается президент России Владимир Путин.