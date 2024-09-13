Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Києві. Фото: скриншот з відео

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у п'ятницю, 13 вересня, прибув з візитом до України. Він приїхав потягом до Києва.

Про це Габріелюс Ландсбергіс повідомив у соцмережі X.

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I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024

Ландсбергіс у Києві

"Я повернувся до Києва, бо для цього й існують друзі", — наголосив очільник МЗС Литви.

Очікується, що Ландсбергіс обговорить з українським керівництвом ситуацію на фронті, західну військову допомогу, інтеграцію України в ЄС і НАТО, а також спільні проєкти розвитку.