Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом в Киев

Глава МИД Литвы прибыл с визитом в Украину
13 сентября 2024 13:19
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Киеве. Фото: скриншот с видео
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в пятницу, 13 сентября, прибыл с визитом в Украину. Он приехал поездом в Киев.
Об этом Габриелюс Ландсбергис сообщил в соцсети X.
Читайте также:
Я был в Кииве потому, что кто-то есть для. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024
Ландсбергис в Киеве
"Я вернулся в Киев, потому что для этого и существуют друзья", — подчеркнул глава МИД Литвы.
Ожидается, что Ландсбергис обсудит с украинским руководством ситуацию на фронте, западную военную помощь, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, а также общие проекты развития.
Читайте Новини.LIVE!