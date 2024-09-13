Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Киеве. Фото: скриншот с видео

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в пятницу, 13 сентября, прибыл с визитом в Украину. Он приехал поездом в Киев.

Об этом Габриелюс Ландсбергис сообщил в соцсети X.

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Я был в Кииве потому, что кто-то есть для. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024

Ландсбергис в Киеве

"Я вернулся в Киев, потому что для этого и существуют друзья", — подчеркнул глава МИД Литвы.

Ожидается, что Ландсбергис обсудит с украинским руководством ситуацию на фронте, западную военную помощь, интеграцию Украины в ЕС и НАТО, а также общие проекты развития.