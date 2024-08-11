В МОЗ України хочуть купити для своїх працівників люксове авто

Мінівен Hyndai Staria. Фото: Hyundai Motor Україна

В Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров’я України у середу, 7 серпня, замовили для своїх працівників розкішний мінівен Hyundai Staria. Автомобіль хочуть закупити у ТОВ "Едем-Авто" за 2,67 млн грн.

Про це йдеться в опублікованому тендері у системі Prozorro.

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Як стало відомо, дилер до жовтня поставить установі чорний мінівен у найвищій комплектації з розширеним пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sence та додатковим пакетом опцій Bronze. Гарантійний строк на автомобіль з салону становитиме чотири роки без обмеження пробігу.

Скриншот тендеру МОЗ на Prozorro

У такій комплектації повнопривідний корейський мінівен 2024 року випуску має:

штори;

фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира;

різні системи безпеки;

клімат-контроль;

круїз-контроль;

камеру заднього виду;

передній та задній парктроніки;

систему кругового огляду;

оздоблене шкірою кермо з підігрівом;

коробку перемикання передач під кермом;

підсвітку оздобленого замшею салону;

електропривід дверей салону;

регульовані сидіння водія, переднього пасажира та середнього ряду;

преміальну акустичну систему.

Кермо та панель приладів Hyundai Staria. Джерело: Hyundai Motor Україна

Також цей пакет передбачає додаткові захист двигуна та радіатора, килимки в салон та багажник, тонування, набір автомобіліста, зимову гуму з послугою шиномонтажу, антикорозійну обробку та бронеплівку.

Ціна автомобіля у такій комплектації без додаткового обладнання, перерахованого вище, у салонах столиці продається по 2,55 млн грн. Ще 31 200 грн коштує зазначений пакет опцій, що становить 2,58 млн грн за авто без додаткового обладнання.

Дилер виграв тендер без конкуренції, бо більше ним ніхто не зацікавився. Водночас сам салон, який знаходиться у Софіївській Борщагівці Київщини належить киянам Ларисі та Юрію Побоченкам. Директором фірми є Олександр Гулак.