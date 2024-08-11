В Минздраве Украины хотят купить для своих работников люксовое авто

Минивэн Hyndai Staria. Фото: Hyundai Motor Украина

В Государственном экспертном центре Министерства здравоохранения Украины в среду, 7 августа, заказали для своих работников роскошный минивэн Hyundai Staria. Автомобиль хотят закупить у ООО "Эдем-Авто" за 2,67 млн грн.

Об этом идет речь в опубликованном тендере в системе Prozorro.

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Как стало известно, дилер до октября поставит черный минивэн в самой высокой комплектации с расширенным пакетом активной безопасности Hyundai Smart Sence и дополнительным пакетом опций Bronze. Гарантийный срок на автомобиль из салона составит четыре года без ограничения пробега.

Скриншот тендера МОЗ на Prozorro

В такой комплектации полноприводный корейский минивэн 2024 года выпуска:

шторы;

фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира;

разные системы безопасности;

климат-контроль;

круиз-контроль;

камеру заднего вида;

передний и задний парктроник;

систему кругового обзора;

украшенный кожей руль с подогревом;

коробку переключения передач под рулем;

подсветку отделанного замшей салона;

электропривод дверей салона;

регулируемые сиденья водителя, переднего пассажира и среднего ряда;

премиальная акустическая система.

Руль и приборная панель Hyundai Staria. Источник: Hyundai Motor Украина

Также этот пакет предусматривает дополнительную защиту двигателя и радиатора, коврики в салон и багажник, тонировку, набор автомобилиста, зимнюю резину с услугой шиномонтажа, антикоррозионную отделку и бронепленку.

Цена автомобиля в такой комплектации без дополнительного оборудования, вышеперечисленного, в салонах столицы продается по 2,55 млн грн. Еще 31 200 грн стоит указанный пакет опций, составляющий 2,58 млн грн за авто без дополнительного оборудования.

Дилер выиграл тендер без конкуренции, потому что больше им никто не заинтересовался. В то же время, сам салон, который находится в Софиевской Борщаговке Киевской области, принадлежит киевлянам Ларисе и Юрию Побоченко. Директором фирмы является Александр Гулак.