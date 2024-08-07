Военные опровергли информацию о мобилизации студента в поезде в Закарпатье

Пограничник, подошедший к студентам в поезде. Фото: Голос Карпат

В оперативном командовании "Запад" опровергли информацию о мобилизации первокурсников в поезде, объяснив, что на фото были пограничники, а не военнослужащие ТЦК . В командовании отметили частое распространение ложных новостей о территориальных центрах комплектования.

Об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Запад" в Telegram в среду, 7 августа.

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Оперативное командование "Запад" опровергло информацию о том, что военнослужащие ТЦК мобилизовали первокурсников в поезде.

"Будет хоть один день, чтобы журналисты не опубликовали недостоверную информацию о ТЦК? Если и будет, то явно не сегодня", — отметили в посте.

Они объяснили, что люди, которые были на фото в поезде, — это пограничники, проверяющие документы, а не мобилизующие граждан военнослужащие ТЦК.

Сообщение ОК "Запад". Фото: скриншот

Ранее издание "Голос Карпат" опубликовали информацию о том, что на одной из остановок поезда, работники ТЦК якобы зашли внутрь транспортного средства и начали там осуществлять проверку всех пассажиров. Позже они подошли к двум студентам и попросили их выйти вместе с ними из поезда для уточнения данных.