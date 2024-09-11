Обстріли Херсонської області 11 вересня — які наслідки

Зруйнований будинок у Херсонській області. Фото архівне: Херсонська ОВА

У Херсонській області лунали потужні вибухи впродовж доби з 10 по 11 вересня. Російські війська атакували 18 населених пунктів та пошкодили цивільні об'єкти. Є постраждалі.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

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Впродовж минулої доби російські війська обстріляли та завдали авіаудару по 18 населених пунктах. Під вогнем опинилися Понятівка, Берислав, Михайлівка, Качкарівка, Олександрівка, Антонівка, Берегове, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Станіслав, Козацьке, Микільське, Тягинка, Садове, Нововоронцовка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Наслідки атаки окупантів по Херсонщині

Росіяни знищили кілька цивільних об'єктів. Прильот зафіксували по освітньому закладу, а також у кількох житлових кварталах населених пунктів області, де зруйновано 11 приватних будинків. Окрім того, окупанти влучили у газопровід, автобус та приватні автівки.

В Херсонській області за добу внаслідок російської атаки 13 людей мають поранення.

Повідомлення Херсонської ОВА. Фото: скриншот

В ОВА додали, що до медичного закладу також звернулася 43-річна мешканка Велетенського, яка 9 вересня потрапила під ворожий обстріл. Вона має вибухову травму та струс головного мозку, її госпіталізували.

Впродовж нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили п'ять безпілотників типу Shahed-131/136.