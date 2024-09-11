Обстрелы Херсонской области 11 сентября - какие последствия

Разрушенное здание в Херсонской области. Фото архивное: Херсонская ОВА

В Херсонской области раздавались мощные взрывы в течение суток с 10 по 11 сентября. Российские войска атаковали 18 населенных пунктов и повредили гражданские объекты. Есть пострадавшие.

Об этом сообщила Херсонская ОВА.

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За прошедшие сутки российские войска обстреляли и нанесли авиаудар по 18 населенным пунктам. Под огнем оказались Понятовка, Берислав, Михайловка, Качкаровка, Александровка, Антоновка, Берегово, Белозерка, Днепровское, Велетенское, Станислав, Казацкое, Никольское, Тягинка, Садовое, Нововоронцовка, Одрадокаменка и город Херсон.

Сообщения Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Последствия атаки оккупантов по Херсонщине

Россияне уничтожили несколько гражданских объектов. Прилет зафиксировали по образовательному учреждению, а также в нескольких жилых кварталах населенных пунктов области, где разрушены 11 частных домов. Кроме того, оккупанты попали по газопроводу, автобусу и частным автомобилям.

В Херсонской области за сутки в результате российской атаки 13 человек получили ранения.

Сообщения Херсонской ОВА. Фото: скриншот

В ОВА добавили, что в медицинское учреждение также обратилась 43-летняя жительница Велетенского, которая 9 сентября попала под вражеский обстрел. У нее взрывная травма и сотрясение головного мозга, ее госпитализировали.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией Херсонской области уничтожили пять беспилотников типа Shahed-131/136.