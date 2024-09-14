Окупанти атакували у Сумській області енергооб'єкт 14 вересня

Працівник ДТЕК на зруйнованому енергооб'єкті. Фото ілюстративне: ДТЕК

Росіяни продовжують атаки на енергосистему України. У Сумській області вони атакували енергооб'єкт, є жертви. Тим часом в Міненерго не прогнозують на суботу, 14 вересня, планових відключень світла, проте у деяких населених пунктах наразі відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго в суботу, 14 вересня.

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Атака РФ на енергооб'єкт у Сумській області

Російські війська атакували енергооб'єкт у Сумській області. Є пошкодження обладнання та укриття, зафіксували знеструмлення кількох підстанцій. Загинув 54-річний працівник, який працював там водієм, ще семеро отримали поранення, вони отримують медичну допомогу у лікарні.

Окрім того, за минулу добу під ворожі обстріли також потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. На Запоріжжі вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанцій, споживачів відключення не торкнулися.

На Чернігівщині від обстрілу також були відключення на повітряних лініях що призвело до знеструмлення 413 абонентів у шести населених пунктах.

У Запорізькій області внаслідок обстрілу вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції. Споживачі не знеструмлювались.

Робота енергосистеми 14 вересня. Фото: графіка Міненерго

Де сьогодні в Україні відсутнє електропостачання

Тим часом в Міненерго не прогнозують планових вимкнень світла на сьогодні, 14 вересня. Однак через негоду знеструмлено 71 населений пункт у п'ятьох областях:

29 населених пунктів у Тернопільській області;

26 населених пунктів у Хмельницькій області;

8 населених пунктів у Чернівецькій області;

6 населених пунктів у Чернігівській області;

2 населених пункти у Черкаській області.

Стан енергосистеми України 14 вересня

З жовтня 2022 року Росія завдала більше ніж 1000 ударів по об’єктах української енергетичної інфраструктури. У 2024 році внаслідок ворожих атак було втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей, триває масштабна ремонтна кампанія.

Наразі триває масштабна ремонтна кампанія для відновлення енергооб’єктів. Енергетики працюють цілодобово, щоб забезпечити стабільність і цілісність енергосистеми та підготувати її до осінньо-зимового періоду.