Оккупанты атаковали в Сумской области энергообъект 14 сентября

Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области — в Минэнерго сообщили о планах отключений
Россияне продолжают атаки на энергосистему Украины. В Сумской области они атаковали энергообъект, есть жертвы. Между тем в Минэнерго не прогнозируют на субботу, 14 сентября, плановые отключения света, однако в некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу, 14 сентября.
Атака РФ на энергообъект в Сумской области
Российские войска атаковали энергообъект в Сумской области. Есть повреждения оборудования и укрытия, зафиксировали обесточивание нескольких подстанций. Погиб 54-летний работник, работавший там водителем, еще семь получили ранения, они получают медицинскую помощь в больнице.
Кроме того, за минувшие сутки во вражеские обстрелы также попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. В Запорожье выключалась воздушная линия, что привело к обесточению подстанций, потребителей отключения не коснулись.
В Черниговской области от обстрела также были отключения на воздушных линиях, что привело к обесточению 413 абонентов в шести населенных пунктах.
В Запорожской области в результате обстрела выключалась воздушная линия, при этом обесточивалась подстанция. Потребители не обесточивались.
Где сегодня в Украине отсутствует электроснабжение
Между тем в Минэнерго не прогнозируют плановые отключения света на сегодня, 14 сентября. Однако из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт в пяти областях:
- 29 населённых пунктов в Тернопольской области;
- 26 населённых пунктов в Хмельницкой области;
- 8 населённых пунктов в Черновицкой области;
- 6 населённых пунктов в Черниговской области;
- 2 населенных пункта в Черкасской области.
Состояние энергосистемы Украины 14 сентября
С октября 2022 года россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В 2024 году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей, продолжается масштабная ремонтная кампания.
В настоящее время продолжается масштабная ремонтная кампания по восстановлению энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду.
Читайте Новини.LIVE!