Оккупанты атаковали в Сумской области энергообъект 14 сентября

Работник ДТЭК на разрушенном энергообъекте. Фото иллюстративное: ДТЭК

Россияне продолжают атаки на энергосистему Украины. В Сумской области они атаковали энергообъект, есть жертвы. Между тем в Минэнерго не прогнозируют на субботу, 14 сентября, плановые отключения света, однако в некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу, 14 сентября.

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Атака РФ на энергообъект в Сумской области

Российские войска атаковали энергообъект в Сумской области. Есть повреждения оборудования и укрытия, зафиксировали обесточивание нескольких подстанций. Погиб 54-летний работник, работавший там водителем, еще семь получили ранения, они получают медицинскую помощь в больнице.

Кроме того, за минувшие сутки во вражеские обстрелы также попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. В Запорожье выключалась воздушная линия, что привело к обесточению подстанций, потребителей отключения не коснулись.

В Черниговской области от обстрела также были отключения на воздушных линиях, что привело к обесточению 413 абонентов в шести населенных пунктах.

В Запорожской области в результате обстрела выключалась воздушная линия, при этом обесточивалась подстанция. Потребители не обесточивались.

Работа энергосистем 14 сентября. Фото: графика Минэнерго

Где сегодня в Украине отсутствует электроснабжение

Между тем в Минэнерго не прогнозируют плановые отключения света на сегодня, 14 сентября. Однако из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт в пяти областях:

29 населённых пунктов в Тернопольской области;

26 населённых пунктов в Хмельницкой области;

8 населённых пунктов в Черновицкой области;

6 населённых пунктов в Черниговской области;

2 населенных пункта в Черкасской области.

Состояние энергосистемы Украины 14 сентября

С октября 2022 года россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В 2024 году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей, продолжается масштабная ремонтная кампания.

В настоящее время продолжается масштабная ремонтная кампания по восстановлению энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду.