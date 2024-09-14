Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области — в Минэнерго сообщили о планах отключений arrow

Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области — в Минэнерго сообщили о планах отключений

14 сентября 2024 12:40
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Оккупанты атаковали в Сумской области энергообъект 14 сентября
Работник ДТЭК на разрушенном энергообъекте. Фото иллюстративное: ДТЭК
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Россияне продолжают атаки на энергосистему Украины. В Сумской области они атаковали энергообъект, есть жертвы. Между тем в Минэнерго не прогнозируют на субботу, 14 сентября, плановые отключения света, однако в некоторых населенных пунктах отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в субботу, 14 сентября.

Читайте также:

Атака РФ на энергообъект в Сумской области

Российские войска атаковали энергообъект в Сумской области. Есть повреждения оборудования и укрытия, зафиксировали обесточивание нескольких подстанций. Погиб 54-летний работник, работавший там водителем, еще семь получили ранения, они получают медицинскую помощь в больнице.

Кроме того, за минувшие сутки во вражеские обстрелы также попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. В Запорожье выключалась воздушная линия, что привело к обесточению подстанций, потребителей отключения не коснулись.

В Черниговской области от обстрела также были отключения на воздушных линиях, что привело к обесточению 413 абонентов в шести населенных пунктах.

В Запорожской области в результате обстрела выключалась воздушная линия, при этом обесточивалась подстанция. Потребители не обесточивались.

отключение света 14 сентября
Работа энергосистем 14 сентября. Фото: графика Минэнерго

Где сегодня в Украине отсутствует электроснабжение

Между тем в Минэнерго не прогнозируют плановые отключения света на сегодня, 14 сентября. Однако из-за непогоды обесточен 71 населенный пункт в пяти областях:

  • 29 населённых пунктов в Тернопольской области;
  • 26 населённых пунктов в Хмельницкой области;
  • 8 населённых пунктов в Черновицкой области;
  • 6 населённых пунктов в Черниговской области;
  • 2 населенных пункта в Черкасской области.

Состояние энергосистемы Украины 14 сентября

С октября 2022 года россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В 2024 году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей, продолжается масштабная ремонтная кампания.

В настоящее время продолжается масштабная ремонтная кампания по восстановлению энергообъектов. Энергетики работают круглосуточно, чтобы обеспечить стабильность и целостность энергосистемы и подготовить ее к осенне-зимнему периоду.

Также важные новости дня по теме:

Минэнерго Украина Сумская область обстрелы электроснабжение графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:43 В Минобразования ответили, какие предметы объединят для школьников

12:40 Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области — в Минэнерго сообщили о планах отключений

12:31 Некоторые пенсионеры могут потерять выплаты в октябре — как это предотвратить

12:23 ВСУ продвинулись в Курской области и атакуют российскую группировку, — ISW

12:23 Без воды до вечера — у некоторых одесситов сегодня не будет водоснабжения

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:20 По всей Италии на билбордах появились пророссийские плакаты — посольство Украины отреагировало

12:04 Убегали от мобилизации — в Молдове разоблачили чиновников, которые помогали россиянам эмигрировать

11:53 Сбивали с катера — появилось видео, как военные ночью уничтожали дроны над Черным морем

11:47 Самочувствие заметно ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:40 Некоторым переселенцам нужно вернуть выплаты государству — что нужно знать

12:43 В Минобразования ответили, какие предметы объединят для школьников

12:40 Оккупанты атаковали энергообъект в Сумской области — в Минэнерго сообщили о планах отключений

12:31 Некоторые пенсионеры могут потерять выплаты в октябре — как это предотвратить

12:23 ВСУ продвинулись в Курской области и атакуют российскую группировку, — ISW

12:23 Без воды до вечера — у некоторых одесситов сегодня не будет водоснабжения

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

12:20 По всей Италии на билбордах появились пророссийские плакаты — посольство Украины отреагировало

12:04 Убегали от мобилизации — в Молдове разоблачили чиновников, которые помогали россиянам эмигрировать

11:53 Сбивали с катера — появилось видео, как военные ночью уничтожали дроны над Черным морем

11:47 Самочувствие заметно ухудшится — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:40 Некоторым переселенцам нужно вернуть выплаты государству — что нужно знать

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Text

13:00 Разрешение на удары вглубь России и контрнаступление россиян в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:49 Это путь к тоталитаризму — эксперт объяснил чем видеонаблюдение в Украине опасно

Text

11:49 Вредители в военной форме – нардеп Мазурашу заявил, что работники ТЦК должны отличаться от ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра