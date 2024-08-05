Росіяни впроваджують пропускний режим на ТОТ — що відомо

Російський окупант на блокпосту. Фото: росЗМІ

З 1 вересня окупанти впроваджують пропускний режим на тимчасово окупованих територіях Новокаховського району Херсонщини. В першу чергу це стосується Нової Каховки та 15-кілометрової зони навколо неї.

Про це повідомив Центр національного супротиву у понеділок, 5 серпня.

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Російські окупаційні адміністрації вже почали приймати заявки на отримання відповідних документів.

З початку наступного місяця ті, хто не отримав необхідний "документ", будуть притягнуті до адміністративної відповідальності та оштрафовані. Таким чином росіяни знову здійснюють фільтраційні заходи. Варто зазначити, що місцевим жителям, які мають російський паспорт і прописку, так звана перепустка не буде потрібна.