Россияне внедряют пропускной режим на ВОТ — что известно

Оккупанты внедряют пропускной режим в Херсонской области
С 1 сентября кафиры внедряют пропускной режим на временно оккупированных территориях Новокаховского района Херсонщины. В первую очередь это касается Новой Каховки и 15-километровой зоны вокруг нее.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления в понедельник, 5 августа.
На ВОТ внедряют пропускной режим
Российские оккупационные администрации уже начали принимать заявки на получение соответствующих документов.
С начала следующего месяца не получившие необходимый "документ" будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Таким образом россияне снова осуществляют фильтрационные мероприятия. Стоит отметить, что местным жителям, имеющим российский паспорт и прописку, так называемый пропуск не потребуется.
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