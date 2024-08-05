Россияне внедряют пропускной режим на ВОТ — что известно

Российский оккупант на блокпосту. Фото: росСМИ

С 1 сентября кафиры внедряют пропускной режим на временно оккупированных территориях Новокаховского района Херсонщины. В первую очередь это касается Новой Каховки и 15-километровой зоны вокруг нее.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления в понедельник, 5 августа.

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Российские оккупационные администрации уже начали принимать заявки на получение соответствующих документов.

С начала следующего месяца не получившие необходимый "документ" будут привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Таким образом россияне снова осуществляют фильтрационные мероприятия. Стоит отметить, что местным жителям, имеющим российский паспорт и прописку, так называемый пропуск не потребуется.