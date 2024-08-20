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Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

20 серпня 2024 22:03
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Мешканці Нової Каховки повідомляють про дим, що суне на місто
Лісові пожежі на Херсонщині. Фото: росЗМІ
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

Через постійні обстріли та спеку поблизу Нової Каховки напередодні спалахнуло одразу кілька пожеж. Місцеві повідомляли про серйозні задимлення як на північ, так і на південь від міста. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Новокаховська громада останнім часом страждає від великої кількості пожеж. Усе через спеку та постійні обстріли, адже місто розташоване прямо на лінії фронту. 

Одна з пожеж напередодні спалахнула у тиловій частині міста — у бік Криму. 

"Там населений пункт Мічурине, люди там вчора по всіх мережах писали — пошліть пожежні автомобілі, тому що горить. Там така степова частина, бурʼяни, зрозуміло ж, що ніхто не прибрав, тому на місто вчора стільки диму йшло, дихати не було чим", — повідомив Володимир Коваленко.

Горіло також і з правого боку — у бік позицій ЗСУ, куди постійно стріляє ворог.

"З боку Козацького, Одрадокамʼянки — там чи то на островній частині ліс горів, чи щось інше в тих населених пунктах. І чорний дим теж з правого боку йшов на Нову Каховку. Тобто вчорашній день — він весь в пожежах, вечір і ніч", — розповів мер Нової Каховки. 

Нагадаємо, 19 серпня ворог обстріляв 14 населених пунктів Херсонщини і сам Херсон — є загиблі та постраждалі. 

Також стало відомо, що окупанти повністю знищили біосферний заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області. 

пожежа обстріли Херсонська область ліс Нова Каховка

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