Мешканці Нової Каховки повідомляють про дим, що суне на місто

Лісові пожежі на Херсонщині. Фото: росЗМІ

Через постійні обстріли та спеку поблизу Нової Каховки напередодні спалахнуло одразу кілька пожеж. Місцеві повідомляли про серйозні задимлення як на північ, так і на південь від міста.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

Читайте також:

Новокаховська громада у вогні

Новокаховська громада останнім часом страждає від великої кількості пожеж. Усе через спеку та постійні обстріли, адже місто розташоване прямо на лінії фронту.

Одна з пожеж напередодні спалахнула у тиловій частині міста — у бік Криму.

"Там населений пункт Мічурине, люди там вчора по всіх мережах писали — пошліть пожежні автомобілі, тому що горить. Там така степова частина, бурʼяни, зрозуміло ж, що ніхто не прибрав, тому на місто вчора стільки диму йшло, дихати не було чим", — повідомив Володимир Коваленко.

Горіло також і з правого боку — у бік позицій ЗСУ, куди постійно стріляє ворог.

"З боку Козацького, Одрадокамʼянки — там чи то на островній частині ліс горів, чи щось інше в тих населених пунктах. І чорний дим теж з правого боку йшов на Нову Каховку. Тобто вчорашній день — він весь в пожежах, вечір і ніч", — розповів мер Нової Каховки.

Нагадаємо, 19 серпня ворог обстріляв 14 населених пунктів Херсонщини і сам Херсон — є загиблі та постраждалі.

Також стало відомо, що окупанти повністю знищили біосферний заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області.