Жители Новой Каховки сообщают о двигающемся на город дыме

Лесные пожары в Херсонской области. Фото: росСМИ

Из-за постоянных обстрелов и жары вблизи Новой Каховки накануне вспыхнуло сразу несколько пожаров. Местные сообщали о серьезных задымлениях, как к северу, так и к югу от города.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Новокаховская община в последнее время страдает большим количеством пожаров. Все из-за жары и постоянных обстрелов, ведь город расположен прямо на линии фронта.

Один из пожаров накануне вспыхнул в тыловой части города — в сторону Крыма.

"Там населенный пункт Мичурин, люди там вчера по всем сетям писали — пошлите пожарные автомобили, потому что горит. Там такая степная часть, сорняки, понятно, что никто не убрал, поэтому на город вчера столько дыма шло, дышать было нечем", — сообщил Владимир Коваленко.

Горело также и по правую сторону — в сторону позиций ВСУ, куда постоянно стреляет враг.

"Со стороны Казацкого, Одрадокаменки — там то ли на островной части лес горел или что-то другое в тех населенных пунктах. И черный дым тоже с правой стороны шел на Новую Каховку. То есть, вчерашний день — он весь в пожарах, вечер и ночь", — рассказал мэр Новой Каховки.

Напомним, 19 августа враг обстрелял 14 населенных пунктов Херсонщины и сам Херсон — погибшие и пострадавшие.

Также стало известно, что кафиры полностью уничтожили биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области.