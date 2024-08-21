Люди з сіл навколо Нової Каховки масово переїздять до міста

Окуповані села поблизу Нової Каховки стали непридатними для життя
В селах Новокаховської громади нормально жити стало практично неможливо. Через ряд проблем місцеві жителі масово переїздять до Нової Каховки та заселяються в порожні квартири.
Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
Селяни масово переїздять до Нової Каховки
Останнім часом дедалі більше людей з сільської місцевості переїздять до Нової Каховки. Кажуть, що життя в селах стало просто неможливим.
"Немає світла, немає звʼязку, вода рідко подається, тому що, по-перше, не в кожного є свердловина, а у більшості населених пунктів немає центрального водопостачання, тому, як світла нема, то, зрозуміло, ніякі свердловини воду не подають", — розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко.
Тож люди з таких населених пунктів, як, приміром, Дніпряни, Райське, Тополівка та інші намагаються переміститися в місто.
"В місті через знайомих шукають вільні квартири, більшість же виїхала людей, і люди з сільських територій просяться через знайомих заселитися, жити і доглядати за житлом, тому що там життя немає — ні звʼязку, ні води, ні світла", — додав міський голова.
Нагадаємо, росіяни повністю знищили біосферний заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області. Окупанти вивезли звідти багато тварин та неодноразово влаштовували пожежі.
Також 19 серпня росіяни масовано обстріляли Херсонщину — вогнем накрили 14 населених пунктів області та сам Херсон. Є загиблі та постраждалі.
Читайте Новини.LIVE!