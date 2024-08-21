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Окуповані села поблизу Нової Каховки стали непридатними для життя

21 серпня 2024 06:03
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст
Люди з сіл навколо Нової Каховки масово переїздять до міста
Село Дніпряни поблизу Нової Каховки. Фото: mistaUA
Марія Маркевич - Журналіст
Марія Маркевич
Журналіст

В селах Новокаховської громади нормально жити стало практично неможливо. Через ряд проблем місцеві жителі масово переїздять до Нової Каховки та заселяються в порожні квартири.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Селяни масово переїздять до Нової Каховки

Останнім часом дедалі більше людей з сільської місцевості переїздять до Нової Каховки. Кажуть, що життя в селах стало просто неможливим.

емає світла, немає звʼязку, вода рідко подається, тому що, по-перше, не в кожного є свердловина, а у більшості населених пунктів немає центрального водопостачання, тому, як світла нема, то, зрозуміло, ніякі свердловини воду не подають", — розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко. 

Тож люди з таких населених пунктів, як, приміром, Дніпряни, Райське, Тополівка та інші намагаються переміститися в місто.

"В місті через знайомих шукають вільні квартири, більшість же виїхала людей, і люди з сільських територій просяться через знайомих заселитися, жити і доглядати за житлом, тому що там життя немає — ні звʼязку, ні води, ні світла", — додав міський голова. 

Нагадаємо, росіяни повністю знищили біосферний заповідник "Асканія-Нова" у Херсонській області. Окупанти вивезли звідти багато тварин та неодноразово влаштовували пожежі. 

Також 19 серпня росіяни масовано обстріляли Херсонщину — вогнем накрили 14 населених пунктів області та сам Херсон. Є загиблі та постраждалі. 

електроенергія росіяни Херсонська область водопостачання окупанти окупація Нова Каховка світло

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