Люди из сел вокруг Новой Каховки массово переезжают в город.

Село Днепряне вблизи Новой Каховки. Фото: mistaUA

В селах Новокаховской общины нормально жить стало практически невозможно. Из-за ряда проблем местные жители массово переезжают в Новую Каховку и заселяются в пустые квартиры.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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В последнее время все больше людей из сельской местности переезжают в Новую Каховку. Говорят, что жизнь в селах стала просто невозможной.

"Нет света, нет связи, вода редко подается, потому что, во-первых, не у каждого есть скважина, а в большинстве населенных пунктов нет центрального водоснабжения, потому, если света нет, то, разумеется, никакие скважины воду не подают", — рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.

Поэтому люди из таких населенных пунктов, как, например, Днепряне, Райское, Тополивка и другие пытаются переместиться в город.

"В городе через знакомых ищут свободные квартиры, большинство же уехало людей, и люди с сельских территорий просятся через знакомых заселиться, жить и ухаживать за жильем, потому что там жизни нет — ни связи, ни воды, ни света", — добавил городской голова.

Напомним, россияне полностью уничтожили биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области. Оккупанты вывезли оттуда много животных и неоднократно устраивали пожары.

Также 19 августа россияне массированно обстреляли Херсонщину — огнем накрыли 14 населенных пунктов области и сам Херсон. Есть погибшие и пострадавшие.