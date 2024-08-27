Бої на Курщині — Зеленський пояснив ставлення ЗСУ до росіян

Операція ЗСУ на Курщині — Зеленський пояснив ставлення бійців до росіян
Бійці Збройних сил України (ЗСУ) гуманно ставляться до цивільних росіян у Круській області Росії. Їх ніхто не примушував допомагати місцевим, це власна ініціатива військовослужбовців.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на панельній дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність" у вівторок, 27 серпня.
Чому бійці ЗСУ гуманно ставляться до росіян
Зеленський підкреслив, що українські військові найкращі і мають людяне ставлення до цивільних на Курщині.
"Передусім я вважаю, що наші люди просто кращі. Вони не ставляться до цивільних росіян як звірі. Ви думаєте, що Головком чи я дзвонили і казали "візьми відро і неси бабці воду"? Наші військові просто нормальні люди", — сказав президент.
Він додав, що також для України надзвичайно важливо поповнювати обмінний фонд військовими.
"Наші військові про це добре пам'ятають", — наголосив Зеленський.
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