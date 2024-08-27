Бои на Курщине - Зеленский объяснил отношение ВСУ к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Украина

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) гуманно относятся к россиянам в Круской области России. Их никто не принуждал помогать местным, это собственная инициатива военнослужащих.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на панельной дискуссии в рамках форума "Украина 2024. Независимость" во вторник, 27 августа.

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Зеленский подчеркнул, что украинские военные лучшие и имеют человечное отношение к гражданским в Курской области.

"Прежде всего, я считаю, что наши люди просто лучше. Они не относятся к гражданским россиянам как звери. Вы думаете, что Головком или я звонили и говорили "возьми ведро и неси бабке воду"? Наши военные просто нормальные люди", — сказал президент.

Он добавил, что также для Украины очень важно пополнять обменный фонд военными.

"Наши военные об этом хорошо помнят", — подчеркнул Зеленский.