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Орбан приїхав до Києва з неоголошеним візитом вперше з початку великої війни

2 липня 2024 10:11
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Візит Орбана в Україну — прем’єр Угорщини зустрінеться із Зеленським
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: AP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 2 липня, до Києва з неоголошеним візитом прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він планує зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це повідомляє Європейська правда

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Візит Орбана до Києва

Угорський прем'єр вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відвідує Україну. 

Кортеж Орбана помітили біля посольства Угорщини.

Очікується, що він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. 

Останній раз він приїздив до України у 2012 році для зустрічі з тодішнім президентом Віктором Януковичем.

The Guardian писав, що плани поїздки Орбана до України склалися після тривалих переговорів щодо прав угорськомовної меншини України.

Передумовою зустрічі було вирішення питання громадянства. За останні тижні домовленостей було досягнуто.

Нагадаємо, з 1 липня Угорщина почала піврічне головування в Раді ЄС. Раніше під час презентації пріоритетів Угорщина заявляла, що виступає за розширення Євросоюзу, проте пропонує зосередитись на Балканах.

Раніше Віктор Орбан висунув ультиматум від Угорщини, де Будапешт вимагав від України визнати все Закарпаття "традиційно угорським".

Також глава угорського уряду критикував західних лідерів за бажання "перемогти Росію військовим шляхом": мовляв, їхні головні цілі — гроші та влада.

Володимир Зеленський Угорщина Україна Віктор Орбан війна в Україні

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