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Орбан приехал в Киев с необъявленным визитом впервые с начала войны

2 июля 2024 10:11
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Визит Орбана в Украину - премьер Венгрии встретится с Зеленским
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: AP
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Во вторник, 2 июля, в Киев с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он намерен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Визит Орбана в Киев

Венгерский премьер впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину посещает Киев.

Кортеж Орбана был замечен у посольства Венгрии.

Ожидается, что он встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В последний раз он приезжал в Украину в 2012 году для встречи с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

The Guardian писал, что планы поездки Орбана в Украину сложились после длительных переговоров по правам венгерского меньшинства Украины.

Предпосылкой встречи было решение вопроса гражданства. За последние недели договоренности были достигнуты.

Напомним, с 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС. Ранее, во время презентации приоритетов Венгрия заявляла, что выступает за расширение Евросоюза, однако предлагает сосредоточиться на Балканах.

Ранее Виктор Орбан выдвинул ультиматум от Венгрии, где Будапешт потребовал от Украины признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

Также глава венгерского правительства критиковал западных лидеров за желание "победить Россию военным путем": мол, их главные цели — деньги и власть.

Владимир Зеленский Венгрия Украина Виктор Орбан война в Украине

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