Орбан приїхав до Києва: які цілі візиту

Володимир Зеленський та Віктор Орбан. Фото: ОП

У вівторок, 2 липня, з неочікуваним візитом до Києва прибув угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан. Це була його перша поїздка до України за останні 12 років. На своїй офіційній сторінці у Фейсбук політик відмітив, що до Києва його привела мета угорського головування, тобто сприяння вирішенню викликів, які стоять перед Європейським Союзом.

Які ж цілі стоять за візитом Орбана насправді — проаналізували Новини.LIVE

Читайте також:

Зеленський тричі зустрівся з Орбаном за час війни

Загалом президент Зеленський мав лише дві короткі зустрічі з Орбаном за час війни в Україні. Вперше вони кілька хвилин поговорили торік в грудні на інавгурації новообраного президента Аргентини. Вдруге — минулого четверга, 27 червня, на саміті ЄС у Брюсселі. Остання розмова лідерів двох країн була доволі емоційною, однак, про що саме вони розмовляли, невідомо досі. На це питання джерела Новини.LIVE в ОП відповідали коротко: "дочекаймося вівторка".

І ось власне у вівторок зранку, 2 липня, стає відомо про неочікуваний офіційний візит Орбана до Києва. Голова ОП Андрій Єрмак не приховує: багато було зроблено для цього візиту. Важлива розмова про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право та Формулу миру.

Скриншот ТГ Андрія Єрмака

Депутат ВР Олександр Мережко погоджується, що справді організація візиту Орбана до Києва була доволі складною, особливо після останніх заяв Орбана, в яких він поставив під сумнів суверенітет України. А такі речі є неприпустимим.

"Проте діалог з Угорщиною є важливим. Тим більше, що там є демократичні сили, які розуміють важливість підтримки України проти російської агресії", — каже Мережко.

Орбан просив припинити вогонь

Врешті у своїх підсумкових заявах, які пройшли у присутності преси, Зеленський каже, що Україна та Угорщина починають роботу над угодою про співробітництво. Деталі не повідомили, зазначивши, що "країни знайшли точки дотику".

"Переговори між країнами триватимуть і надалі. Попереду нас чекають "вирішення всіх питань", — каже президент.

Віктор Орбан своєю чергою наголосив на підтримці України та запевнив у подальшій допомозі. Мовляв, Угорщина дуже цінує українців, а в країні буде збільшуватися вивчення української мови, чого й потребують українці.

Не обійшлося і без заяв угорського премʼєра, які нагадують російські наративи. Зокрема, в частині війни РФ проти України. На думку Орбана, невідкладне припинення вогню прискорить темп переговорів із РФ. Однак при цьому він наголосив, що не є противником українських планів завершення війни, просто вважає їх занадто довгими в реалізації.

"Я розповів пану президенту, що його ініціативи потребують багато часу через правила міжнародної дипломатії. Тому я попросив пана президента подумати про те, чи не можна вчинити трошки інакше: зупинити вогонь, а потім вести перемовини з Росією, адже припинення вогню пришвидшило б темпи цих перемовин", – сказав Орбан.

Орбан може бути посередником у переговорах між Україною та РФ?

Такі чутки розповсюджувалися в українських політичних колах. Але, на думку Мережка, візит угорського премʼєр-міністра більше повʼязаний із піврічним головуванням Угорщини в Раді ЄС. Мовляв, через антиукраїнські заяви і блокування допомоги Україні Орбан досить сильно зіпсував свою репутацію в Європі. Тому тепер йому потрібно зробити певні кроки, щоб показати, що він не є таким союзником кремлівського диктатора, яким його сприймають.

"Орбану ще треба багато зробити, щоб йому почали довіряти. А от щодо його участі у "дипломатичному врегулюванні" війни в Україні, то Орбан не сприймається світовими лідерами як політик, який міг би бути авторитетним посередником. Але разом з тим Угорщині слід віддати належне, адже її представник взяв участь у нещодавньому Глобальному саміті миру", — каже Мережко.

Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

На його думку, це був крок у правильному напрямку. І якщо Угорщина та її очільник дійсно виступають за мир, то їм потрібно активно підтримати імплементацію всіх положень Формули миру Президента Зеленського.

Сам президент на підсумковій пресконференції за результатами зустрічі з Орбаном теж відзначив і участь Угорщини у першому Саміті миру, і підтримала комюніке саміту. За його словами, це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки.

Угорщина — складний партнер, і не лише для України

Загалом Угорщину в українських політичних колах називають складним партнером в усіх сенсах цього слова. У неї непрості стосунки не лише з українцями, а й загалом з усіма своїми сусідами. Орбан досить часто блокує будь-які ініціативи і ЄС, і НАТО, якщо ті не йдуть йому на великі поступки щодо, зокрема, фінансової допомоги.

Олександр Мережко каже, що така складність з боку офіційного Будапешта має декілька причин: історичні та політико-психологічні.

Зокрема, якщо йдеться про Орбана, то він не є прихильником європейських цінностей і ліберальної демократії. Йому більше до вподоби авторитарні режими. Тому Угорщина зараз підтримує контакти з такими країнами, як Росія, Китай і навіть Іран.